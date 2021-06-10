Общество

Мусорные контейнеры установили в Самолве и Ремде

10 июня региональным оператором по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» были выставлены два больших контейнера в Самолвовской волости. Один из них в деревне Самолва, второй – в деревне Ремда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме», причиной выставления данных контейнеров стал ремонт дороги до Самолвы, в результате чего проезд мусоровоза оказался заблокирован, а иных путей до деревни нет.

Во избежание несанкционированного накопления ТКО регоператор предложил установить контейнеры подобного объема. Глава Самолвовской волости Ярослав Морозов определил места, куда эти контейнеры и были выставлены на период проведения дорожных ремонтных работ.

Вывоз контейнеров с ТКО при этом будет осуществлен при первом возможном проезде спецтехники.