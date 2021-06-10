Общество

Псковская область впервые присоединится к Европейским дням археологии

Псковская область впервые присоединится к Европейским дням археологии, которые проводятся ежегодно, начиная с 2019 года, в третьи выходные июня.

Как говорится в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсетях, в период с 18 по 20 июня по всей Европе пройдут мероприятия, которые призваны популяризовать национальное археологическое наследие: лекции, мастер-классы и экскурсии на археологические памятники, в том числе в онлайн-формате. Россия в этом году присоединится к событию впервые.

Археологический центр Псковской области в рамках Европейских дней археологии организует 19 июня экскурсию под названием «Древности Изборского края: археологическое путешествие». Маршрут экскурсии пройдет в округе Изборска, по территории музея-заповедника «Изборск» (Замогилье, Усть-Смолка, Вастцы, Брод).

Территория Изборского музея-заповедника привлекает многочисленных туристов замечательными видами и прекрасными историческими объектами: Изборская крепость, Труворово городище и Труворов крест, Словенские ключи. Но мало кто знает, что в Изборско-Мальской долине известно более 50 объектов археологических памятников, охватывающих период с 1 пол. I тыс. н.э. до XVI-XVII вв. Это древние поселения (городища и селища), могильники (курганы и жальники), сакральные объекты (языческие и христианские). Познакомить заинтересованных людей с археологическим богатством Изборского края - основная задача мероприятия, которое готовят псковские археологи.

Участники экскурсии пройдут по исторической дороге, соединявшей Псков с ливонскими городами, увидят курганные, жальничные и грунтовые могильники эпохи средневековья, познакомятся с историей археологического изучения Изборской округи, встретятся с каменными крестами и даже с языческим идолом.

Сбор участников экскурсии 19 июня, в 12.15, на автостанции Старого Изборска. Примерное время экскурсии - три часа. Протяженность маршрута – около 10 км. При себе рекомендуется иметь удобную обувь и одежду.