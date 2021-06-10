Общество

Дети Псковского района осваивают виртуальную реальность и управление квадрокоптерами

В летних оздоровительных лагерях Псковского района, организованных в Моглинской, Середкинской, Остенской, Родинской школах и Тямшанской гимназии, реализуются образовательные проекты «Точка роста» и технопарк «Кванториум».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в «Точках роста» ребята приобретают дополнительные навыки по 3D-моделированию, работе с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности и по оказанию первой медицинской помощи. Детский технопарк «Кванториум» - не менее интересная и уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

Проходят в лагерях и другие познавательные и спортивные мероприятия. Так, в Моглинской школе был проведен «Пушкинский день», в течение которого работал литературный музей интересных фактов «Легенды и мифы вокруг Пушкина», завершившийся конкурсом стихотворений, а в летнем оздоровительном лагере «Радуга» на базе Верхолинской школы прошел веселый день туризма.