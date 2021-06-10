Общество

Псковский облсовпроф поздравил с праздником работников легкой промышленности

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

По словам Игоря Иванова, что День работников текстильной и легкой промышленности – важный праздник, который отмечают большое количество людей, причастных к этой отрасли, ведь легкая промышленность одна из ведущих в стране.

«Мы поздравляем с профессиональным праздником работников легкой промышленности. Огромное спасибо за ваш труд, ведь вы стараетесь на благо нашей любимой страны, на развитие ее экономики. Ваш труд сложно переоценить. Ваша профессия помогает делать нас краше, а значит — добрее и лучше. Вы делаете великое дело — не только обуваете и одеваете нас, но и воспитываете чувство эстетики, чувство прекрасного. Известно, что встречают по одежке, а это уже ваша работа — значит, мы в ваших руках. С праздником!» – сказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

День работников текстильной и легкой промышленности, установленный Указом президента РФ №1111 от 17 июня 2000 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье июня. Этот профессиональный праздник ведет свою историю еще со времен существования СССР, тогда его тоже праздновали во второе воскресенье июня, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».