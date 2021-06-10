Общество

Депутат поблагодарил главу Пскова за помощь в благоустройстве Овсища

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, что удалось решить многие вопросы округа №12 благодаря поддержке главы города Елены Полонской.

Прежде всего, он поблагодарил главу муниципалитета за то, что она внимательно относится ко всем депутатским округам.

«Сколько раз Елена Александровна была на нашем округе с выездами! В том числе и по отсутствию горячей воды в общежитии - там сложилась непростая ситуация. Глава города первой услышала людей. В сентябре прошло общее совещание с участием администрации области и города, где подробно разбирали вопросы обеспечения горячим водоснабжением дома №126 по улице Леона Поземского. Вопрос очень сложный, решался трудно и долго, но в результате капремонт внутридомовых сетей был ускорен», - рассказал Григорий Стороненков.

Также парламентарий отметил, что благодаря содействию главы города решен вопрос с помещением для пункта полиции на территории микрорайона Овсище.