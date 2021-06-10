Общество

День России в Псковской области отметят онлайн-акциями

В Псковской области 12 июня запланирован ряд мероприятий, посвященных государственному Дню России и 800-летней годовщине со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В честь Дня России на территории области пройдет более 20 акций. Из-за ситуации с распространением COVID-19 псковичи смогут принять в них участие дистанционно.

Некоторые проекты уже стартовали. Так, в рамках челленджей #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участники публикуют в социальных сетях видеоролики, где читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков. На популярных коммуникационных платформах также проходят патриотические флешмобы и акции, объединенные хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ. В их число вошли мероприятия «Мы современники», «Сердечная благодарность», «Будущее России», танцевальный флешмоб «Давай, Россия».

Ряд мероприятий в праздничные дни разработан и для детей. В рамках акции «Рисуя Россию» юные псковичи смогут представить, кем они станут в будущем, какой они видят свою родную страну.

В ходе акции «Окна России» жителям региона предлагается украсить окна домов и офисов символикой, приуроченной к празднованию Дня России. Это могут быть флаги, открытки, рисунки.

К юбилею со дня рождения Александра Невского в рамках проекта «На страже мира» в Пскове пройдет концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие состоится в 19.00 на горе Соколиха, у монумента в память о Ледовом побоище. Для зрителей будет исполнен концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор Сергея Рахманинова. Солист — лауреат 15-го Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев.

Кроме того, во всех детских лагерях отдыха будут организованы викторины, квесты, конкурсы, выставки рисунков, концерты, а также школьные тематические акции, уличные спортивные мероприятия, праздничные игры, концерты и мастер-классы в центрах детского творчества.

В администрации напомнили, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. А еще через год, в этот же день, россияне впервые стали участниками открытых общенародных выборов главы государства. Эти значимые события стали поводом для учреждения Дня России.