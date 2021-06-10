Общество

В Псковском районе перекрыт проезд транспорта к озеру в Елизарово

В Псковском районе перекрыт подъезд транспорта к месту отдыха – небольшому пляжу у озера в деревне Елизарово. Фотография, на которой виден шлагбаум, размещена в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«В продолжение темы о перекрытых подъездах к озеру. В Елизарово тоже перекрыли», - подписал автор фотографии.

В администрации сельского поселения «Середкинская волость» корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что озеро Елизаровское является общедоступным водным объектом. Ограничение доступа транспортных средств в рекреационную зону администрация считает одной из мер обеспечения безопасности отдыхающих.

«Наличие шлагбаума не ограничивает право граждан пользоваться береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания без использования механических транспортных средств, - отметили в местной администрации. - Учитывая наличие проезда к территории озера, администрацией муниципального образования неоднократно были выявлены случаи незаконной парковки транспортных средств в границах береговой полосы озера, мойки машин в прибрежной зоне с осуществлением водозабора, а также загрязнение окружающей среды химическими отходами и отходами бытового потребления. Несоблюдение скоростного режима владельцев транспортных средств в границах места массового отдыха населения может нанести вред жизни и здоровью отдыхающих. Поэтому было принято решение об установке шлагбаума на территории автомобильного проезда к озеру. Установка шлагбаума является, прежде всего, превентивной мерой в целях ограничения доступа транспортных средств на территорию береговой полосы водного объекта общего пользования, организации безопасного отдыха жителей поселения».

Администрация сельского поселения полагает, что установка шлагбаума не нарушает права неограниченного круга лиц на свободное передвижение и свободный доступ к озеру: «Сохраняется право свободного использования места массового отдыха на бесплатной основе. Озеро расположено в условиях пешей доступности, что исключает обязательность использования транспортных средств. Автомобильный проезд не является автомобильной дорогой общего пользования местного значения, не используется для сквозного проезда, предназначена исключительно для проезда к озеру».

Добавим, что шлагбаум появился там в 2020 году.