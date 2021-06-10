Общество

Петербурженка поблагодарила псковских полицейских и медиков за спасение мужа

Полицейские и медики Дедовичского района получили благодарность от супруги петербуржца, которому стало плохо на даче. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель города на Неве отдыхал на даче в деревне Новики Дедовичского района в мае этого года. Внезапно ему стало плохо. Как диагностируют позднее специалисты, у мужчины случилось острое нарушение мозгового кровообращения. В таком состоянии он не мог даже самостоятельно передвигаться, а рядом никого не было.

Приехавшая из Санкт-Петербурга жена сразу же обратилась за помощью в Дедовичскую районную больницу. Однако, возникла проблема: чтобы попасть в деревню Новики требовалось переправиться через реку Шелонь. Необходимых плавсредств под рукой не оказалась. Врачи попросили содействия у начальника МО МВД России «Дедовичский» полковника полиции Александра Семенова. И он незамедлительно дал необходимые распоряжения, рассказали в ведомстве.

В итоге на лодке к больному переправились участковый уполномоченный капитан полиции Роман Сергеев, на территории обслуживания которого находится данный населенный пункт, местный житель и бригада медиков. Пострадавшего вынесли на носилках к реке, где полиция выделила служебный катер для перевозки. На другом берегу его уже ждала машина скорой помощи. Петербуржца срочно доставили в Псков и госпитализировали. Сейчас пациент находится дома, в Санкт-Петербурге. Ему гораздо лучше – он сам передвигается и разговаривает.

Обо всем этом в редакцию районной газеты «Коммуна» написала его супруга. «Огромное человеческой спасибо! Побольше бы таких благородных людей как участковый Роман Сергеев, начальник полиции Александр Семенов и все медики, участвовавшие в самой настоящей операции по спасению жизни и здоровья моего мужа», - подчеркнула петербурженка.

Роман Сергеев в июле 2019 года также спас заблудившегося в лесу 65-летнего дачника, у которого тоже возникли проблемы со здоровьем, за это он был награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», добавили в пресс-службе УМВД.