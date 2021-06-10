Общество

«Акценты» Донецкого: Новая волна ковида, дорога на Самолву и памяти Михаила Холода

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«И вот опять!». В стране наблюдается очередной подъем заболеваемости коронавирусом.

В юбилейный год. Музей истории Ледового побоища в Гдовском районе прекратил работу из-за состояния дороги.

Летописец эпохи. Умер легендарный псковский телеоператор и фотограф Михаил Холод.

Ну что? Увы, мы вновь возвращаемся к «корона нашему вирусу». На какое-то время эта тема выпала из наших обзоров, поскольку ситуация с заболеваемостью в регионе существенно не менялась: плюс-минус пятьдесят заболевших, два-три умерших ежедневно на протяжении примерно мая-начала июня. Если вдуматься – жуть, но большинство уже привыкло к этим невеселым сводкам с театра ковидных действий.

Нам все говорили о третьей волне, а тут вдруг неожиданно подоспела уже, видимо, четвертая, да еще, как объясняют эпидемиологи, с какими-то новыми штаммами, которые не лечатся привычными средствами и лекарствами. Все прям по знаменитой «черномырдинке»: «Никогда такого не было, и вот опять!». Коронавирус оказался гораздо коварней, чем мы предполагали. Уже всем понятно, что никакой это не грипп. Потому что грипп – заболевание сезонное, а коронавирус и не думает никуда уходить.

За последние дни заболеваемость в стране резко выросла и достигла февральских показателей. И это несмотря на лето. До коллективного иммунитета, который вроде как должен положить конец эпидемии, еще далеко. Например, в Псковской области переболело ковидом всего примерно 6,5 процентов населения. В реальности – наверняка больше, но должно быть как минимум половина, а лучше процентов 70, что достигается при помощи вакцинации, темпы которой, как мы понимаем сейчас, далеки от ожидаемых.

В обществе продолжается дискуссия о принудительной, то есть поголовной вакцинации, но мы знаем, что президент Путин уже высказался за вакцинацию добровольную, а это значит, что каждый решает для себя сам – прививаться ему или нет. И многие, надеясь на знаменитый русский авось, упорно продолжают считать, что прививка им не нужна. Как-нибудь пронесет, и само рассосется. Пока почему-то не рассасывается. В целом, как говорят специалисты, Россия выбрала шведскую модель прошлой весны. То есть локдауна фактически нет, ограничительные меры мягкие.

На этом фоне выбор вариантов борьбы с коронавирусом у властей невелик - призывы к вакцинации и какие-то побудительные меры. На этой неделе губернатор Михаил Ведерников предпринял и то, и другое. В четверг, 10 июня, на совещании в Себежском районе, губернатор особо подчеркнул необходимость вакцинации чиновников всех уровней, как областного, так и муниципального, цитирую: «Специалисты должны понимать, что мы на передовой и должны сохранить максимальную работоспособность. Регион не может остаться без управления. Мы несем ответственность за жителей области, болезнь не должна стать препятствием этому».

Кроме того, губернатор предложил разработать и ввести на территории региона единую систему скидок для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Плюс - стимулирующие акции и лотереи для тех, кто уже вакцинировался. Цитирую: «До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения, - подчеркнул он. - Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года, и тогда масочный режим и ограничения сохранятся».

Как все это будет выглядеть на уровне реализации, пока не очень понятно. Скажем, лотерею регион, наверно, способен разыграть и собственными силами, а вот система скидок в условиях рыночной экономики выглядит, мягко скажем, фантастически. Как эта система будет организована на практике? Да и будет ли эффективна? Остается ориентироваться на действия федерального центра и ждать, какие решения принимаются там. По оценке специалистов, все, кто хотел, в стране уже привились. Остальные – в той или иной мере вакцино-скептики. Нужны какие-то новые способы стимуляции интереса к вакцинации.

Тут можно, конечно, обратиться к иностранному опыту, были бы в казне деньги. Скажем, в штате Западная Вирджиния, власти придумали такой стимул: платить гражданам от 16 до 35 лет по сто долларов. Дело в том, что молодые люди не хотят прививаться, считают, что коронавирус для них не опасен, и вот власти пошли на такой шаг: идешь, делаешь прививку, тебе падает на карточку 100 долларов. Нормально, да? В штате Флорида объявили лотерею. Всякий участник вакцинации одновременно участник лотереи. Вакцинировался, получи индивидуальный номер, который будет участвовать в розыгрыше. Джек-пот – 1 миллион долларов. Почему бы и не поучаствовать?

В США, кстати, на конец мая, по данным статистики, уже вакцинирована половина взрослого населения, в девяти штатах – больше 70%. В Великобритании вакцинировано всё население старше пятидесяти лет, из-за чего смертность упала практически до одного-двух случаев в неделю на всю страну. Вот это называется реальная борьба с коронавирусом. У нас, повторюсь, продолжают царствовать всеобщее недоверие к вакцине и русский авось. Ну, что тут добавить? Так в очередной раз мы отвечаем на вопрос: отчего Россия не Америка.

А я продолжаю. Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу на неопределенный срок в связи с удручающим состоянием дороги на Самолву, где сейчас возводится монумент в честь князя Александра Невского и его дружины. Обращение директора частного учреждения культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» Владимира Потресова опубликовано в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте».

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Цитирую: «В связи с тяжелым состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков – Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год святого благоверного князя Александра Невского решение: прекратить на неопределенный срок приём и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища. Аварийная ситуация на 8 – 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва. В настоящее время дорожная ситуация представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, направляющихся в Самолву…».

Вот такая неприятная юбилейная ситуация. Вся страна и регион продолжают отмечать 800-летие святого благоверного князя, у нас в Пскове, на горе Соколиха в День России пройдет большой концерт губернаторского оркестра, посвященный юбилею. Все красиво, все помпезно, а тут вдруг музей Ледового побоища прекращает работу. Согласитесь, диссонанс!

При этом в дорожном комитете области о разбитом состоянии дороги, разумеется, знают и как могут комментируют происходящее: мол, состояние дорожного полотна изначально было неудовлетворительным. Цитирую: «Дорога на Самолву находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, песок ежегодно обводняется и размывается».

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Кстати, если посмотреть новости двухнедельной давности на эту же тему, то легко найти отчет дорожного комитета по мерам, принимаемым для сохранения дороги на Самолву. Дорожники тогда сообщали об уменьшении тоннажа грузовиков; о том, что на дорогу завезено и уложено более 5 тысяч тонн нового материала для подсыпки: 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтобетона и 2,4 тысячи тонн щебня. Однако ж вот директор Музея полагает, что дорога на Самолву остается опасной для автомобилистов, почему и объявил о закрытии музея.

Я-то думаю, что это со стороны директора Потресова такой пиар-ход для привлечения внимания посетителей. Потому что: ну а что может сейчас дорожный комитет, пока идет строительство монумента? Чугунную дорогу наладить? Немецкий автобан проложить? Нет, конечно. У нас в России всегда так: если какая стройка, так все дороги в округе разбиты вдрызг, а дорога на Самолву и прежде была чуть лучше, чем во времена князя Александра Невского. И я понимаю музейщиков: им хочется воспользоваться юбилеем, и как-то привлечь внимание к дороге, которая рискует остаться в том же плачевном состоянии, что и прежде. Кому-то концерты оркестров и фанфары, а кому-то убогое бездорожье.

То есть люди элементарно опасаются, что монумент построят, а дорогу нет. И останутся местные жители у разбитого корыта, точнее, у разбитой дороги. И все это в юбилейный год. Надеюсь, на открытие монумента Александра Невского уж приедут какие-то высокие сановники из столицы, может, и первые лица государства нагрянут, и дорогу на Самолву ждет преображение. А если не нагрянут лица? Так что директор частного музея прав: надо бить в набат, пока тема юбилея горяча и актуальна.

И я завершаю. К сожалению, печальной новостью. На 86-м году жизни после продолжительной болезни, скончался бывший телеоператор телерадиокомпании «Псков», известный псковский фотограф Михаил Холод. Я, как и многие псковичи, знал Михаила Афанасьевича лично, общался с ним по работе и просто так, не слишком близко, а скорее, по-приятельски, как может общаться младший коллега со своим старшим товарищем, но всегда понимал, что общаюсь с живой легендой, с человеком-эпохой, со свидетелем XX века, запечатлевшим этот XX век через объективы своих фото-, кино- и теле- камер, сколько их было у него? Начиная от самых первых, аналоговых, до цифровых.

Обычно в жизни мы избегаем каких-то пафосных слов, но сейчас уже нет смысла стесняться, и можно прямо сказать, что Михаил Холод был и одним из немногих, кто сохранил нам историю Псковщину, - ее облик, то, как она выглядела, ее города и веси, природу, людей и события, - на фотобумаге и кинопленке. Есть такое не самое благозвучное слово «светописец» (по аналогии с летописцем), тот, кто пишет светом, так вот у Михаила Холода, как у востребованного фотографа, была такая привилегия - писать светом историческую летопись своей земли, своей страны. Особенно это было важно в те годы, когда далеко не у каждого человека имелась в руках профессиональная фотокамера.

Михаил Холод проработал телеоператором на Псковском областном телевидении с 1961 по 2017 год, по сути, он один из основателей областного телевидения. Представьте, сколько людей, если мысленно собрать их вместе, поместилось в его объектив. Думаю, целая область, не меньше. А сколько глаз, в свою очередь, при помощи телекамеры Михаила Холода увидело этот мир? Невозможно представить! В 1980-м году он был командирован в Москву и снимал XXII Олимпийские игры. Подобную миссию в те годы могли доверить только настоящему профессионалу. И все годы, что был здоров и активен, Михаил Афанасьевич продолжал фотографировать – фиксировать время: события, факты, лица людей.

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Во время нашей последней встречи Михаил Афанасьевич рассказал мне, как он фотографировал в Пскове знаменитого французского писателя и философа Жан-Поля Сартра. Показал фотографию, которая сохранилась в его альбоме. Позже Псковский архив опубликовал серию этих исторических фотографий, запечатлевших Сартра на Псковщине.

И вот получается, что по теории трех рукопожатий, мы все, кто знал Михаила Афанасьевича, как бы поздоровались с живым Сартром и экзистенциализмом, по существу, с целой эпохой в истории мировой культуры. И пусть это даже красивая гипербола, для нас несомненно, что и сам Михаил Холод был человеком-эпохой. А такое, самому быть эпохой, согласитесь, опять же, удается далеко не каждому из живущих.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий