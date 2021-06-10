Общество

Псковичи могут присоединиться к флешмобу, посвященному отцам

Всероссийский семейный флешмоб, приуроченный к празднику «День отца» (20 июня), пройдет с 14 по 20 июня в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Организаторами флешмоба выступил Фонд Андрея Первозванного при поддержке певицы Дианы Гурцкой и знаменитого путешественника Федора Конюхова.

Участникам предлагают вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями и выложить на своей странице в Instagram, Facebook, соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте» с хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.

Аккаунт должен быть открыт. Для Instagram необходимо быть подписанным на страницу @happymaterinstvo и @ bf_protek. Под постом нужно отметить двух друзей.

По итогам флешмоба случайным выбором будут определены 5 участников, которым достанется подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, на страницах Фонда Андрея Первозванного в соцсетях.

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