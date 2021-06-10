Общество

Сергей Гусев: Пусть День России объединит всех в стремлении внести вклад в развитие страны

Секретарь МО ВПП «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил великолучан с отмечаемым сегодня, 12 июня, Днем России.

«Уважаемые великолучане! Примите сердечные поздравления с Днем России! Это главный государственный праздник для всех жителей нашей страны, которая сильна своей историей, культурой, духовным наследием и нравственными ценностями, единством своего народа. Именно любовь и преданность Отчизне наших граждан, их готовность трудиться на благо Отечества и защищать его интересы – главная сила России», - подчеркивается в поздравлении.

«Мы бережно храним ратные и трудовые традиции наших героических предков, передаем из поколения в поколение память об их подвигах, добросовестным трудом и талантом, достижениями в экономике, культуре, науке, спорте приумножаем славу Великого Российского государства», - отметил Сергей Гусев и выразил уверенность, что «под руководством президента Владимира Путина и благодаря общей ответственности жителей России за настоящее и будущее Отечества, мы сможем сделать нашу Родину еще более могущественной, сильной и процветающей».

«Пусть этот праздник придаст нам сил и уверенности, объединит в стремлении внести личный вклад в развитие Российской Федерации и дальнейшее повышение ее авторитета на международной арене. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений на благо города воинской славы Великие Луки, Псковской области и России! С праздником! Мира вам и добра!», - пожелал Сергей Гусев великолучанам.