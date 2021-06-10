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Общество

Областной онкодиспансер отмечает 75-летие

11.06.2021 17:31|ПсковКомментариев: 0

Псковскому областному клиническому онкологическому диспансеру исполнилось 75 лет. Со знаменательной датой коллектив медучреждения поздравили коллеги и представители исполнительной и законодательной власти. Депутатский корпус областного Собрания на торжественном мероприятии представил Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.   

По поручению губернатора Михаила Ведерникова поздравления медикам передала заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. Весь коллектив онкодиспансера в день празднования 75-летия основания областной онкологической службы награждён Почётной грамотой главы региона.

«За эти годы из маленького городского онкологического пункта развился псковский областной онкодиспансер, который сегодня является прекрасно оснащённым медицинским центром. Благодаря профессионализму, ответственности и компетентности персонала жители Псковской области получают здесь медицинскую помощь самого высокого уровня, а пребывание пациентов в онкодиспансере сделано максимально комфортным», - зачитала Надежда Рагозина приветственный адрес губернатора.

Игорь Дитрих по поручению спикера регионального парламента Александра Котова передал коллективу онкодиспансера приветствие депутатского корпуса, и от своего имени, уже как заместитель главного врача областной клинической больницы, поздравил коллег с большим юбилеем службы.

«Когда председатель Собрания направил меня поздравлять ваш коллектив, я испытал очень хорошие чувства, потому что приятно поздравлять своих коллег, тем более, практически каждого из вас я знаю лично. Мы, областная больница и онкодиспансер, всегда друг другу помогаем, советуемся, спорим иногда, но это тоже хорошо, потому что в спорах рождается истина», - сказал Игорь Дитрих. Депутат поблагодарил медиков за самоотверженную работу, пожелал всем здоровья и вручил сотрудникам Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Добрые слова в адрес коллектива онкологического диспансера сказала председатель областного профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер, отметив преобразования, произошедшие в последние годы. «Новое здание онкодиспансера – это подарок, который вы заслужили как уникальное медучреждение и как уникальные люди, с открытым добрым сердцем, с умением и желанием помогать пациентам», - обратилась к медперсоналу представитель профсоюзов.

В завершение весь коллектив центра, включая сотрудников великолукского филиала, участвующих в торжественном собрании посредством видео-конференц-связи, поздравил главный врач областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

«Есть великолукский филиал, есть псковский онкодиспансер, но это единое учреждение, и я всех всегда призываю не делить нас по городам – мы сплочённый и семейный коллектив», - отметил руководитель учреждения здравоохранения. Александр Юров возглавил онкодиспансер год назад, переехав в Псков из другого региона. Врач признался, что ему комфортно в Псковской области.

«Мне приятно работать в нашем диспансере – после года работы могу смело сказать: это наш диспансер. Конечно, бывают трудности, иногда возникают недопонимания, как в любом коллективе. Самое главное – это люди, которые работают в стенах нашего учреждения, и я искренне хочу поздравить нас всех с 75-летием основания онкологической службы в Псковской области», - подытожил Александр Юров.

Главврач поблагодарил медиков за добросовестную работу и вручил сотрудникам грамоты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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