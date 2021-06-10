Общество

Александр Котов: 12 июня мы отмечаем день российской государственности

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днем России, отмечаемым сегодня, 12 июня.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие соотечественники! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем России! 12 июня мы, жители огромной и великой страны, отмечаем день российской государственности, воплотивший в себе многовековую историю России, ее настоящее и вектор будущего развития, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента. - Россия объединяет разные народности и территории, и в этой общности заключается сущность национального самоопределения, государственного устройства, общественных принципов и самоощущения каждого конкретного гражданина и человека – восприятие неотъемлемой частью единого целого».



Александр Котов подчеркнул, что личная сопричастность к славному и трудовому пути, который прошла страна, к судьбам разных поколений соотечественников, делает сильнее, помогает осмыслить прошлое и наделяет ответственностью за настоящий и завтрашний день России.



«С праздником, с Днем России! Мира и процветания нашей любимой Родине», - пожелал спикер областного Собрания.