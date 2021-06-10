Общество

Александр Котов поблагодарил работников легкой промышленности за добросовестный труд

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов легкой промышленности региона с профессиональным праздником, который отмечается 13 июня.

«На предприятия отрасли возложена важнейшая задача – обеспечение населения необходимыми товарами народного потребления. Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и всегда востребована – от ее качества во многом зависит качество нашей повседневной жизни», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте областного Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что в Псковской области на предприятиях легкой промышленности – в небольших компаниях и на крупных производствах – трудятся настоящие мастера своего дела, которые сохраняют лучшие традиции предшественников и успешно осваивают новые технологии. «Пример соединения опыта и прогресса – созданная в послевоенном 1945 году псковская швейная фабрика "Славянка", ставшая в наши дни одним из крупнейших предприятий швейной промышленности в России. Еще один псковский бренд, хорошо известный далеко за пределами региона, – обувное производство "Псков-Полимер"», - перечислил спикер регионального парламента.

Он выразил благодарность работкам легкой промышленности благодарность за добросовестный созидательный труд, творческий подход к работе и следование самым высоким стандартам качества выпускаемой продукции. «От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов и процветания», - заключил Александр Котов.