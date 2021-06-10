Общество

Вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения обсудили в Псковской области

Внеочередное заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло в администрации Псковской области. На совещании были проработаны вопросы в рамках поручения губернатора Михаила Ведерникова, данного в ходе совещания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники мероприятия обсудили актуальные вопросы вакцинации против COVID-19. Была рассмотрена, в том числе, возможность выработки дополнительных мер стимулирования вакцинирующихся граждан из числа работников организаций, осуществляющих деятельность на территории области.

В рамках мероприятия выступил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников. Он доложил о принимаемых мерах по восстановлению численности занятого населения области. Напомним, данный вопрос находится на особом контроле у главы региона и еженедельно рассматривается в рамках межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в Псковской области.