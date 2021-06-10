Общество

Власти Великих Лук: День России объединяет всех, кто любит свою Отчизну

Власти города Великие Луки поздравили горожан с Днем России.

«Уважаемые великолучане! Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – Днем России! Он объединяет всех, кто любит свою Отчизну – страну с великой историей, уникальным духовным и культурным наследием, многовековыми традициями и огромным потенциалом», - говорится в тексте поздравления от имени главы города Николая Козловского и исполняющей обязанности главы городской администрации Светланы Степановой.

«Главное богатство нашей Родины – это люди, ответственные и преданные интересам Отечества, уважающие и гордящиеся прошлым, заботящиеся о его настоящем и будущем.

Благодаря доблестному труду нашего народа, его талантам и победам сегодня Российская Федерация – это сильное и независимое государство, которое уверенно укрепляет свои позиции на международной арене и движется вперёд по пути развития», - подчеркнули они.

Николай Козловский и Светлана Степанова также подчеркнули, что великолучане гордятся родной страной и городом воинской славы Великие Луки, бережно хранят исторические традиции патриотизма и сплоченности, ежедневно трудятся на благо города, региона и России.

«Только общими усилиями и совместной работой мы сможем сделать наш город еще более красивым, комфортным, уютным, регион – экономически сильным и процветающим, а государство – более могущественным», - говорится в поздравлении.

Градоначальники поблагодарили жителей Великих Лук за добросовестный и ответственный труд. «Пусть этот праздник придаст каждому из вас сил и энергии для новых свершений во имя дальнейшего устойчивого развития нашего города и Великой России! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, воплощения в жизнь намеченных планов, согласия в семьях и хорошего праздничного настроения! Мира и процветания родному городу и стране», - пожелали великолучанам Николай Козловский и Светлана Степанова.