Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
БОПЭТ цифры и факты
Тариф для бизнеса «1% на все»
Ужин на свежем воздухе
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Модно и практично
чем занять ребенка летом
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
 
 
 
ещё Общество 10.06.2021 14:5219 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 11.06.2021 21:290 Россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах 11.06.2021 19:420 Минтруд повысит МРОТ на 6,4% 11.06.2021 19:233 «Акценты» Донецкого: Новая волна ковида, дорога на Самолву и памяти Михаила Холода 11.06.2021 18:060 Вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения обсудили в Псковской области 11.06.2021 18:001 Петербурженка поблагодарила псковских полицейских и медиков за спасение мужа
 
 
 
Самое популярное 05.06.2021 21:103 Молодую женщину убили в Псковской области 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 10.06.2021 12:3411 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 09.06.2021 12:5210 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 04.06.2021 14:480 В Пскове после продолжительной болезни скончался строитель Сергей Баринов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах

11.06.2021 21:29|ПсковКомментариев: 0

Россиянам напомнили о возможности приобрести льготные авиабилеты на путешествия внутри страны. О способах выгодно отправиться в путешествие пишет «Т—Ж». Так, автор публикации рассказал, что молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести билеты по субсидированным тарифам.

Как сообщает издание, такой тип перевозок финансируется государством, чтобы сделать поездки доступнее и поддержать авиакомпании. В частности, такие тарифы предлагаются на отдаленные маршруты, куда возможно добраться только на самолете — в Норильск, Магадан, Салехард и так далее.

Отмечается, что сейчас Минтранс предоставляет субсидии на полеты по четырем ключевым направлениям: на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь и другие российские регионы.

Например, стоимость льготного перелета с багажом по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский составляет шесть тысяч рублей, в то время как самый дешевый билет по стандартному тарифу с ручной кладью стоит почти 13 тысяч рублей.

Уточняется, что молодежь и пенсионеры могут приобрести субсидированные билеты на сайтах авиакомпаний после подтверждения личности и проверки паспортных данных. Представителям остальных категорий необходимо производить оплату в офисе авиакомпании.

Как отмечает «Лента.ру», ранее эксперты рассказали о бюджетном способе улететь в Сочи в июне. Как сказано в статье, некоторые отечественные авиакомпании предлагают недорогие авиабилеты на черноморский курорт стоимостью от одной до трех тысяч рублей. Причем выгодно можно улететь и бизнес-классом — купить билет на обратный рейс авиакомпании «Россия» можно за 3,3 тысячи рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 252 человека
11.06.2021, 22:130 Партия Касьянова отказалась от участия в парламентских выборах 11.06.2021, 21:290 Россиянам напомнили о способе сэкономить на авиабилетах 11.06.2021, 20:510 В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев 11.06.2021, 20:470 Губернатор поручил организовать переходный период для предпринимателей «серой» сферы экономики при легализации бизнеса
11.06.2021, 20:143 ФСБ расследует массовую пропажу денег со счетов умерших россиян 11.06.2021, 19:420 Минтруд повысит МРОТ на 6,4% 11.06.2021, 19:233 «Акценты» Донецкого: Новая волна ковида, дорога на Самолву и памяти Михаила Холода 11.06.2021, 19:080 Главный футбольный турнир года стартует в Европе
11.06.2021, 18:510 Утверждена форма удостоверения кандидата в депутаты Псковского областного Собрания 11.06.2021, 18:270 Первый построенный по проекту Газпрома школьный стадион открылся в Пскове 11.06.2021, 18:230 Путин обсудил подготовку к выборам с членами Совбеза 11.06.2021, 18:171 Владимир Папорт прокомментировал «гуляющую» разметку на Инженерной
11.06.2021, 18:110 В Латвии арестовали депутата, подозреваемого в шпионаже в пользу России 11.06.2021, 18:060 Вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения обсудили в Псковской области 11.06.2021, 18:001 Петербурженка поблагодарила псковских полицейских и медиков за спасение мужа 11.06.2021, 17:510 Псковичи могут присоединиться к флешмобу, посвященному отцам
11.06.2021, 17:400 Верхний слой асфальта на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы уложили на 60% 11.06.2021, 17:310 Областной онкодиспансер отмечает 75-летие 11.06.2021, 17:300 Прокуратура проводит проверку по факту бездействия властей Пскова 11.06.2021, 17:290 Псковичи участвуют в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»
11.06.2021, 17:140 В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев 11.06.2021, 17:070 Какие путешествия могут себе позволить псковские випы в этом году 11.06.2021, 17:000 Волонтеры поздравили псковичей с Днем России 11.06.2021, 16:490 В Пскове присяжные вынесли вердикт по делу о сбыте наркотиков
11.06.2021, 16:420 Двое великолучан признались в незаконной рыбалке на Кислом озере 11.06.2021, 16:340 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 11.06.2021, 16:330 Памятный знак воздухоплаванию открыли в Великих Луках 11.06.2021, 16:230 Количество эскроу-счетов в Сбербанке на Северо-Западе выросло в семь раз
11.06.2021, 16:100 «За шариком по полю»: спортдиректор рассказал о чемпионате по воздухоплаванию 11.06.2021, 16:040 В Пыталовском районе осудили мужчину, по вине которого сгорел дом 11.06.2021, 15:540 Путин подписал закон о бесплатном подключении россиян к газу 11.06.2021, 15:410 Суд отказал Великолукскому свинокомплексу в иске о защите деловой репутации
11.06.2021, 15:360 Митрополит Тихон представит Владимиру Путину выставку об истории России 11.06.2021, 15:300 Количество ДТП с пострадавшими в Пскове снизилось на 19% 11.06.2021, 15:150 Псковские таможенники нашли тайник с сигаретами 11.06.2021, 15:132 В Псковском районе перекрыт проезд транспорта к озеру в Елизарово
11.06.2021, 14:530 Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% 11.06.2021, 14:472 Накануне Дня России в Псковской области вручили госнаграды 11.06.2021, 14:360 Водитель пострадал в ДТП на дороге Великие Луки — Невель 11.06.2021, 14:241 Задержавшемуся в гостях псковичу проломили череп молотком
11.06.2021, 14:020 Россиян призвали воздержаться от использования устаревшего газового оборудования 11.06.2021, 14:006 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 11.06.2021, 13:422 Дмитрию Месхиеву вручили Орден Дружбы 11.06.2021, 13:400 Псковская колония заплатит более 3 миллионов за загрязнение почвы нефтепродуктами
11.06.2021, 13:320 Зараженные голландские розы уничтожат в Псковской области 11.06.2021, 13:260 Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает 3 миллиона рублей 11.06.2021, 13:230 Возможный арест автомобиля побудил псковича вернуть долг 11.06.2021, 13:100 В «Газпром межрегионгазе» рассказали, когда в России решат проблему бесхозяйных газопроводов
11.06.2021, 13:080 ГИБДД призывает псковичей отказаться от идеи проскочить переезд перед поездом 11.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом 11.06.2021, 12:530 В Пскове прошли первые состязания второго этапа «Командирских стартов» 11.06.2021, 12:400 Депутат поблагодарил главу Пскова за помощь в благоустройстве Овсища
11.06.2021, 12:290 Реализация программы газификации за 5 лет увеличит потребление газа в России на 7,5% 11.06.2021, 12:220 К асфальтированию дублера Инженерной в Пскове приступят на следующей неделе 11.06.2021, 12:140 Условный срок получила опочанка за поджог дома своей знакомой 11.06.2021, 12:031 День России в Псковской области отметят онлайн-акциями
11.06.2021, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор» 11.06.2021, 11:580 «Подстрочник»: Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? 11.06.2021, 11:550 Проект обустройства парка на Соколихе проработают до конца года 11.06.2021, 11:470 О «дорожной карте» газификации регионов рассказал гендиректор компании «Газпром межрегионгаз»
11.06.2021, 11:300 Опочанка взяла на себя вину пьяного мужа-водителя 11.06.2021, 11:260 Еще три смертельных случая пополнили коронавирусную статистику в Псковской области 11.06.2021, 11:240 Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 11.06.2021, 11:220 Житель Дновского района 5 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков
11.06.2021, 11:130 В Усвятах установили 65 новых контейнеров для мусора 11.06.2021, 11:094 Пскович попытался украсть женскую одежду 11.06.2021, 11:070 Псковский облсовпроф поздравил с праздником работников легкой промышленности 11.06.2021, 10:550 Улицы Алтаева и Кошевого перекроют в Пскове
11.06.2021, 10:530 «Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке 11.06.2021, 10:341 Спящего псковича обокрала пьяная собутыльница 11.06.2021, 10:313 В ПФР рассказали о прибавке к пенсии псковичам старше 80 лет 11.06.2021, 10:284 Псков, которого нет
11.06.2021, 10:270 35 регионов РФ будут полностью газифицированы до 2025 года 11.06.2021, 10:250 Фотофакт: Начинается ремонт улицы Ипподромной в Пскове 11.06.2021, 10:150 Псковский фермер победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства» 11.06.2021, 10:082 Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до минимума
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.