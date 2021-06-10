Общество

Михаил Ведерников: Только в наших руках настоящее и будущее нашей страны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с отмечаемым сегодня, 12 июня, Днем России.

«Наша страна — наследница тысячелетней истории и культуры сотен народов, которые называют Россию своим домом. За прошедшие века наши предки прошли немало войн и тяжелых испытаний. На их счету тысячи великих научных открытий и героических свершений. Они пронесли с собой традиции и искусство, которые, безусловно, входят в золотой фонд достижений человечества. Все это — результат труда десятков поколений, каждое из которых вносило свой созидательный вклад в процветание государства», - отметил губернатор в своем видеопоздравлении.

«Сегодня Россия — это мы. Отмечая День России, мы должны помнить, что именно мы несем ответственность за наследие наших предков. Только в наших руках настоящее и будущее нашей страны и именно мы должны защищать и отстаивать ее прошлое», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он искренне поблагодарил всех, кто честно трудится и отдает свои силы на благо Псковской области и России.

«Дорогие друзья! Желаю всем жителям Псковской области, их родным и близким крепкого здоровья, добра и благополучия. Вместе сделаем все необходимое для того, чтобы Псковская область вместе с нашей страной динамично развивалась, оставалась сильной, современной, конкурентной и комфортной для жизни и отдыха. С праздником вас, с Днем России», - поздравил псковичей глава региона.