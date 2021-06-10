Общество

Глава Великих Лук прокомментировал эпидситуацию в городе

Эпидемиологическая ситуация в Великих Луках остается стабильной. Об этом в своем еженедельном обращении видеообращении заявил глава города Николай Козловский. Запись выступления размещена в инстаграм-аккаунте муниципального руководителя. По его словам, на территории Великих Лук с момента начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано более 6 300 пациентов с диагнозом COVID-19.

«На сегодняшний день на стационарном лечении с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находится 57 человек, а значит, доля свободного коечного фонда в нашем филиале Псковской инфекционной больницы составляет почти 50%. Это позитивная тенденция и её необходимо сохранить», — подчеркнул глава Великих Лук.

В настоящее время 116 великолучан находящихся под медицинским наблюдением по контакту. Прирост пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за последнюю неделю составил 40 горожан, что меньше, чем за прошлые семь дней.

«Еще одна хорошая новость: в настоящее время на территории нашего города эпидочагов не зарегистрировано. Но, не устану повторять: основным и пока единственным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинация. В нашем городе, к счастью, она набирает темпы. В настоящее время против коронавирусной инфекции вакцинировано первой аппликацией — 8 441 человек, полностью завершили вакцинацию 6 259 человек», — сообщил Николай Козловский.