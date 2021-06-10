Общество

Как реконструируют набережную Ловати, рассказал Николай Козловский

Набережную Ловати в Великих Луках ждет масштабная реконструкция. О запланированных работах в своем еженедельном видеообращении рассказал глава города Николай Козловский. По его словам, в настоящее время проектированием набережной занимается подрядная организация из Москвы.

Проект, который называется: «Реконструкция набережной реки Ловати с прилегающими парковыми зонами», включает в себя благоустройство территорий от городской плотины до пешеходного вантового моста. Он будет реализован в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-реакреационного кластера «Духовные истоки».

«Проект реконструкции нашей набережной очень актуален. В настоящий момент на большом протяжении набережной отсутствует освещение, тротуары изношены, не обеспечена доступность набережной для маломобильных групп населения, отсутствует велоинфраструктура, также имеет место неконтролируемое зарастание территории деревьями и кустарниками», — сообщил Николай Козловский.

Проект реконструкции предусматривает обустройство общественных площадок, зон отдыха, спортивных и игровых зон для детей и взрослых.

«При разработке концепции проекта обязательными условиями были обеспечение безбарьерной среды, непрерывности движения и закольцованности маршрутов, лаконичности архитектурных форм, максимального использования натуральных материалов», — подчеркнул глава города.

Он отметил, что акцент при разработке концепции проекта был сделан на преобладание зон отдыха с включением в них многофункциональных площадок для массовых мероприятий и детских площадок, в том числе адаптированных для детей-инвалидов. Предполагается комбинированное берегоукрепление с использованием камня и габиона с озеленением. Пешеходная зона будет покрыта тротуарной плиткой необычной формы.

«На сегодняшний день выработаны общие решения по проекту. Это создание прогулочной зоны, беговой дорожки и современной велоинфраструктуры; размещение благоустроенных торговых площадок по обоим берегам реки; реконструкция пляжа; реконструкция спусков с плотины с обустройством пандусов; обустройство стационарных спусков к воде; установка современных скамеек разного вида, включая антивандальные, а также мини-кафе. Планируется и обустройство вместительных парковок», — отметил глава Великих Лук.

По многочисленным просьбам великолучан проектом предусматривается создание скейт-парка. Запланировано восстановление озера Тиноватого, предусмотрено озеленение. «Из самого интересного также отмечу создание фонтанов из реки по обоим берегам, обустройство консольной смотровой площадки. В рамках реализации проекта предполагается реконструкция «Аллеи славы» и школьной территории школы №1. Это будет по-настоящему современный и нужный городу объект, где великолучане смогут и отдыхать, и заниматься физической культурой и спортом. Уверен, что он будет интересен и востребован и у горожан, и у гостей Великих Лук», — заключил Николай Козловский.