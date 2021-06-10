Общество

Россияне назвали самых привлекательных людей

Наиболее привлекательными внешне людьми являются врачи, артисты и спортсмены. Такие данные опроса сервиса «Работа.ру» опубликовали РИА Новости.

Около 34% опрошенных назвали самыми красивыми артистов, 25% выделили внешнюю привлекательность врачей, 23% респондентов рассказали о привлекательности спортсменов. Четвертое место у летчиков (19%), пятое - у учителей (16%).

При этом рейтинги мужчин и женщин заметно отличаются. В частности, женщины поставили на второе место по красоте летчиков — их отметили 24% респонденток против 14% голосов от мужчин. Также 23% опрошенных женщин считают одинаково привлекательными спортсменов и летчиков. У женщин в рейтинг привлекательности также вошли дипломаты (17%). Опрошенные мужчины более привлекательными считают учителей (19%), а не летчиков (14%).