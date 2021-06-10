Общество

65% россиян не готовы отказаться от наличных - опрос

Большинство россиян по-прежнему против полного отказа от наличных. Переход на безналичный расчет пока привлекает только молодежь, хотя и среди них больше тех, кто не готов отказаться от банкнот и монет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

65% россиян не готовы отказаться от использования наличных денег: «Электронный счет легко контролировать, отслеживать и блокировать. Наличка на руках — это свобода»; «Держать наличные в руках гораздо приятнее». 18% - за полный отказ от наличных: «Оплата картой удобнее и быстрее». 17% затруднились с ответом.



Мужчины чуть чаще женщин выражали готовность расстаться с наличными - 19% против 16%. Желающих отказаться от наличных среди россиян с доходом до 30 тысяч рублей в месяц - 21%, среди респондентов с ежемесячной зарплатой от 50 тысяч рублей - 13%. Больше всего же противников наличных среди молодежи до 24 лет (36%).



Россиян, готовых отказаться от банкнот и монет, семь лет назад было больше (21%). В прошлом году сторонников безналичных расчетов было всего 12%: призывы медиков снизить число контактов с бактериями и вирусами, оседающими на наличности, возымели обратное действие. За год число тех, кто готов отказаться от наличности, выросло на 6%: россияне вернулись к привычным формам расчетов и общественное мнение стабилизировалось.