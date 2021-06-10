Общество

Очаг коронавируса выявлен в дновском детском саду «Теремок»

Новый очаг коронавируса выявлен в детском саду «Теремок» в Дно. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. По его словам, COVID-19 выявлен у пятерых детей и одного воспитателя.

За минувшие сутки, 11 июня, в Псковской области отмечено 44 новых случая коронавируса, 21 человек выздоровел. Смертельную статистику пополнили 3 случая.

Всего за период пандемии в псковском регионе проведено 397988 исследований (1216), выявлено 38323 случая коронавируса, выздоровели 32861 человек, скончались 426.