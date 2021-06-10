Общество

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области

Еще 4 смертельных случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 430.

Ранее сообщалось, что минувшие сутки, 11 июня, в Псковской области отмечено 44 новых случая коронавируса, 21 человек выздоровел.

Всего за период пандемии в псковском регионе проведено 397988 исследований (1216), выявлено 38323 случая коронавируса, выздоровели 32861 человек, скончались 426.

Выявлен очаг коронавируса в детском саду «Теремок» в Дно.