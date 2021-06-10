Общество

Елена Полонская поздравила псковичей с Днем России

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила жителей города с Днем России. Поздравление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Днем России, отметила Елена Полонская, - «это особый праздник для каждого из нас, день всеобщего единения во имя достойного будущего нашей Родины, свободы и ответственности за судьбу Отечества».

«Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые и энергичные люди, которые общими усилиями делают страну сильной и процветающей. Только вместе мы сможем сохранить и приумножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия Пскова и России. От всей души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях», пожелала псковичам глава города.