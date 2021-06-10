Общество

Более 6200 великолучан полностью привились от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Великих Луках остается стабильной. Об этом сообщил в своем видеообращении глава города Николай Козловский.

На территории города с момента начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано более 6 300 пациентов с диагнозом COVID-19. «На сегодняшний день на стационарном лечении с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находится 57 человек, а значит, доля свободного коечного фонда в нашем филиале Псковской инфекционной больницы составляет почти 50%. Это позитивная тенденция и ее необходимо сохранить», - рассказал Николай Козловский.

В настоящее время, по его словам, 116 великолучан находящихся под медицинским наблюдением по контакту. Прирост пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» за последнюю неделю составил 40 горожан, что меньше, чем за предыдущие 7 дней.

Эпидочагов на территории Великих Лук в настоящее время не зарегистрировано. «Но не устану повторять: основным и пока единственным способом борьбы с распространением коронавируса является вакцинация. В нашем городе, к счастью, она набирает темпы. В настоящее время против коронавирусной инфекции вакцинировано первой аппликацией - 8 441 человек, полностью завершили вакцинацию 6 259 человек», - отметил глава города.