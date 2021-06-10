Общество

Власти Псковского района: У россиян немало оснований гордиться своей страной

Власти Псковского района поздравили жителей муниципалитета с отмечаемым сегодня, 12 июня, Днем России. Текст поздравления от имени главы района Натальи Федоровой и председателя районного Собрания депутатов Андрея Неофитова опубликован на сайте района.

«Уважаемые жители Псковского района! 12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной России - символ национального единения и общей ответственности за судьбу нашего Отечества. У нас немало оснований гордиться нашей страной и верить в ее будущее - будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально-защищенного государства, ведь каждый из нас, внося свою маленькую лепту в общественное и социально-экономическое развитие нашей страны, строит будущее не только для себя, но и для своих потомков», - говорится в поздравлении.

«Нашей Родине нужны добрые и славные дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее процветания, и мы выражаем искреннюю благодарность всем жителям Псковского района за патриотизм, созидательный труд и продолжение добрых народных традиций.

С праздником, дорогие земляки! Желаем вам успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме», - отметили Наталья Федорова и Андрей Неофитов.