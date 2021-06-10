Общество

Путин заявил о необходимости повышения зарплат тружеников села

Российские власти продолжат поддерживать развитие села, а руководителям отрасли необходимо задуматься о повышении зарплат. Об этом заявил в субботу, 12 июня, президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами госпремий и героев труда в Кремле, пишут «Известия».

Звание Героя труда присвоено трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александру Бондаренко. В ходе встречи глава государства поинтересовался его зарплатой, извинившись за такой бытовой вопрос.

Бондаренко ответил, что его зарплата в колхозе составляет 24 тысячи рублей, однако есть и выше.

«Это маловато, честно говоря», - указал Путин.

Собеседник президента объяснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, однако это сезонные работы. При этом Бондаренко отметил, что им зарплаты хватает.

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа… Будем дальше работать над этим», - подчеркнул Путин.

Ранее, в феврале, Путин поручил правительству и региональным властям внимательно и быстро изучить вопрос зарплат бюджетников для устранения имеющихся проблем. Глава государства назвал необходимым изучить положение дел по зарплатам конкретных специалистов, чтобы в будущем выплаты были прозрачными, понятными и эффективными.

Также президент обратил внимание на то, что некоторые службы специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно, и таким образом «играют в статистику».

8 февраля Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.