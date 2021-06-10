Общество

Юлия Пересильд в День России пожелала жителям страны привиться от коронавируса

Заслуженная актриса РФ, знаменитая уроженка Пскова Юлия Пересильд поздравила жителей страны с Днем России. Через свой инстаграм-аккаунт она призвала подписчиков беречь свое здоровье. «Это сегодня, как никогда, важно! Просто необходимо. Сегодня у меня была вторая прививка. Если у вас нет серьезных противопоказаний, прививайтесь! Берегите себя и близких!», - призвала актриса.

Поздравляя подписчиков с Днем России, Юлия Пересильд подчеркнула, что «страна — это, в первую, очередь люди», и пожелала всем ценить, любить и уважать людей вокруг себя.