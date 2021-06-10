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Общество

Грозы, ливни и подтопления предрекли сегодня жителям Псковской области

13.06.2021 10:59|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 13 июня, в 08:45 от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении: «Сегодня с периода 12 - 14 часов по области ожидаются грозы, местами ливни».

По данным ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области, в связи с ухудшением погодных условий на территории области прогнозируется с вероятностью (0,3-0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения. Возможны локальные подтопления.

Рекомендации для населения при грозе:

Если вы в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;
  • не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

  • отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #прогноз погоды #гроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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