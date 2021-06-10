Общество

С 15 июня Псковская инфекционная больница вводит услугу видеозвонка в реанимацию

Новую услугу вводит ГБУЗ «Псковская инфекционная больница». Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, с 15 июня родственники смогут позвонить своим близким, которые находятся в реанимации больницы. Это можно будет сделать через видеозвонок на дежурном мобильном устройстве мессенджера WhatsApp.





В день планируемого видеозвонка родственник по телефону информационного центра записывается на разговор в порядке очереди. Видеосвязь будет работать с 15.00 до 16.00 по будним дням (в выходные и праздничные дни - при особой необходимости). Звонок будет осуществляться с разрешения врача реанимации и клинического психолога, которые оценят состояние пациента и возможность его разговора по телефону.



Такая услуга, по словам Михаила Ведерникова, позволит пациентам поддерживать связь с родственниками, что поможет более быстрому выздоровлению, а родные будут меньше переживать за своего близкого, который находится в реанимации.