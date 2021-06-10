Общество

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Заболели 12 сотрудников великолукского завода «Микрон».

Всего на контроле у Роспотребнадзора 2 очага. Ранее очаг коронавируса был выявлен в опочецком детском саду.

За минувшие сутки в Псковской области отмечено 45 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 человек. За весь период пандемии проведено 398941 исследование, подтверждено 38368 случаев коронавируса, выздоровели 32876 человек, скончались 432.