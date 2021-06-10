Общество

Михаил Ведерников поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником.

«В отрасли трудятся настоящие мастера своего дела, которые сохраняют традиции предыдущих поколений, и вместе с тем осваивают новые современные технологии, повышая качество и конкурентоспособность псковской продукции. Ваш ежедневный труд важен для жителей области: он способствует улучшению качества жизни и в целом развитию экономики региона», - отметил глава региона в соцсетях.



Михаил Ведерников напомнил, что во время пандемии предприятия легкой промышленности перепрофилировали свое производство, чтобы обеспечивать жителей Псковской области масками и защитными костюмами. «Такое ответственное отношение к решению общих проблем, участие в жизни региона заслуживают самого искреннего признания», - подчеркнул губернатор, поблагодарив работников отрасли за добросовестный труд и преданность избранному делу.

«Желаю новых производственных успехов, надежных партнеров, достижения всех поставленных целей и реализации намеченных планов! С праздником», - заключил Михаил Ведерников.