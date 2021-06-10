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Общество

Правительство выделило дополнительно 4,5 млрд рублей на кешбэк за детский отдых

13.06.2021 12:39|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ выделит еще 4,5 миллиарда рублей на возврат части стоимости путевок в детские лагеря, сообщает РИА Новости.

«Еще 4,5 миллиардов рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путевка может быть куплена до обозначенного срока. Такая возможность была предусмотрена по поручению президента России Владимира Путина.

Компенсации подлежит 50% стоимости отдыха. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Как сообщил на заседании Мишустин, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путёвками еще более 225 тысяч детей. «После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей», – отметил он.

Ранее на компенсации по путевкам уже было выделено 5 миллиардов рублей. Из этих средств выплачиваются возмещения тем, кто купил путевки с 25 мая.

Теги: #детский отдых #кешбэк
Источник: Псковская Лента Новостей
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