Общество

Александр Козловский: Текстильная и легкая промышленность вносят значимый вклад в развитие Псковщины

С профессиональным праздником поздравил работников текстильной и легкой промышленности депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Текстильная и легкая промышленность – это незаменимая сфера производства, которая вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Псковской области, - говорится в его поздравлении. - Сохраняя традиции предыдущих поколений, предприятия региона успешно осваивают новые технологии, меняя к лучшему условия труда, качество выпускаемой продукции. Коллективы предприятий продуктивно работают над созданием новых брендов, налаживают взаимовыгодное сотрудничество с бизнес-партнерами, расширяют ассортимент выпускаемой продукции».



Всем причастным к празднику Александр Козловский пожелал крепкого здоровья, удачи, финансового благополучия и воплощения всего задуманного.