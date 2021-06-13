Общество

Россиян призвали не следовать «вредным советам» насчет прививок от COVID-19

Вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает», - сказала Попова в интервью YouTube-каналу «Депутат Слуцкий».

По словам Поповой, найти способ донести правду для сохранения жизни — одна из важных задач ведомства сегодня. Глава Роспотребнадзора также отметила, что нужно прививаться «чем быстрее, тем лучше», передает РИА Новости.