Общество

Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области

45 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, при этом за тот же период выздоровели 16 пациентов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«К сожалению, в статистике смерности +2. Приноше искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал Михаил Ведерников. Таким образом, общее количество жертв в регионе составляет 432 человека.

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Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Он также отметил, что первую прививку от коронавируса сделали 65,3 жителей Псковской области, из них 53,9 полностью завершили вакцинацию.

За прошешлие сутки провели 630 исследований на коронавирус, всего — 399571. За все время в регионе подтвердили 38413 случая заражений. Выздоровели всего 32892 человека.

Статистика по муниципалитетам: