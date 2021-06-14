Общество

Британские врачи назвали пять симптомов начинающегося слабоумия

На начинающуюся деменцию могут указывать пять признаков, при этом они могут проявляться даже в возрасте 40 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

В первую очередь, у человека может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов. Во-вторых, возможно полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли. В-третьих, человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе.

В-четвертых, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места. Пятый симптом – потеря памяти.

Ранее стало известно, что регулярное недосыпание в среднем возрасте связано с повышенным риском развития деменции в старости.

Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.

Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.