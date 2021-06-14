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Общество

Аналитики рассказали, кому в Псковской области готовы платить до 65 тысяч рублей

14.06.2021 11:49|ПсковКомментариев: 1

Прирост числа вакансий за последний месяц в Псковской области составляет 16%. Много новых предложений появилось для представителей сферы домашнего персонала (+35% прироста вакансий). В этой области ищут личных водителей, помощников по хозяйству, воспитателей для детей. Диапазон средних предлагаемых зарплат для специалистов этой сферы в регионе – от 50 000 до 65 000 рублей. К такому выводу пришли специалисты hh.ru.

Больше всего новых предложений появилось для представителей сферы строительства и недвижимости (+39% прироста вакансий). В разрезе профессий работодатели активней всего предлагают работу малярам, бригадирам, монтажникам, экспертам по недвижимости, строителям различных профилей, а также архитекторам и инженерам. Диапазон средних предлагаемых зарплат для соискателей в сфере строительства и недвижимости за последний месяц – от 25 000 до 55 000 рублей.

Напротив сократилась доля вакансий за последний месяц в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Добыча сырья», «Страхование», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Высший менеджмент», «Закупки».

Предлагаемая работодателями Псковской области зарплата для специалистов за май – 40 624 рублей и остается ниже среднероссийской на 16%.

Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам мая зарплату от 135 000 рублей в Псковской области предлагали в более нескольких десятках вакансий. Одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Медицина, фармацевтика» - стоматологам, врачам-инфекционистам, рентгенологам, педиатрам и терапевтам предлагают зарплату до 150 000 рублей. В области транспорта и логистики за последний месяц компании размещали вакансии для водителей категории Е с зарплатой до 170 000 рублей. Также в топ самых высокооплачиваемых по числу вакансий вошла сфера продаж. Меньше всего высокооплачиваемых вакансий за последний месяц размещено в сфере домашнего персонала, туризма, гостиниц и ресторанов, а также закупок.

В Псковской области продолжает снижаться уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за май он составляет 2,7 резюме на вакансию, а в прошлом месяце — 3,4 резюме на вакансию. Работодатели испытывают большую потребность в работниках, это касается почти всех сфер, но при этом число активных соискателей не слишком высокое. Например, индекс остается таким же низким в сферах домашнего персонала, туризма, гостиниц, ресторанов, добычи сырья, госслужбы, рабочего персонала, страхования, инсталляции и сервиса, медицины и фармацевтики, консультирования - до 1 резюме на вакансию, что говорит об остром дефиците работников в этих сферах.

Больше всего резюме за последний месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года разместили представители сферы искусства, развлечений и масс-медиа, ищущие новую работу – прирост 120%. За ними следуют работники из сферы науки и образования (+87%), на третьем месте по числу резюме за месяц – соискатели в сфере спортивных клубов и салонов красоты (+78%), за ними с небольшим отрывом идут юристы (+71% новых резюме).

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Псковской области в резюме, составляет порядка 34 218 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 31%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 150 000 рублей) можно найти в резюме у соискателей, которые претендуют на позиции топ-менеджеров, ИТ-специалистов и работников в сфере производства.

Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Псковской области прямо сейчас:

Вакансия

Зарплата

Начальник отдела продаж на рыбно-консервный завод

 

до 160 000 руб. на руки

 

Импорт-менеджер (фрукты)

 

от 100 000 до 140 000 руб. на руки

 

Водитель-экспедитор на автовоз

 

от 100 000 руб. на руки

 

Программист 1C

 

от 80 000 руб. на руки

 

Врач стоматолог-ортопед

 

от 80 000 руб. до вычета налогов

 

Водитель автомобиля

 

от 70 000 до 110 000 руб. на руки

 
Теги: #hh #работодатели #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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