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Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Общество

Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

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Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона. Общее количество жертв в регионе составляет 435 человек. Смотрите также Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области