Общество

Запрет на движение моторных лодок по водоемам Псковской области снимут с 16 июня

Запрет на движение моторных плавательных средств всех типов по водоемам Псковской области снимут с 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«Рыбаки, туристы, да и просто любители активного отдыха на воде с нетерпением ждут этого момента, чтобы выйти на своих судах на акваторию водоемов области. Однако, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, необходимо соблюдать определенные правила по подготовке маломерного судна к сезону», - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты советуют уделить особое внимание подвесным лодочным моторам (стационарным двигателям), потому что «это самые сложные механизмы, входящие в комплект судна». Для начала владельцам моторных плавательных средств рекомендуют проверить уровень масла, смазать все трущиеся детали, проверить рулевое оборудование. «Обязательно проверьте все электрооборудование, замените свечи. Перед дальним выездом проведите обкатку двигателя», - добавили эксперты.

Топливную систему жителей региона призывают проверить на предмет наличия протечек или повреждений, обратив внимание на заправочные шланги, соединения и поверхности баков. Признаки повреждения заправочных шлангов: мягкость, хрупкость, наличие трещин. Если это необходимо, хозяевам предлагают произвести замену деталей. Так же необходимо проверить все крепления на предмет надежности. Необходимо убедиться, что двигатель, система выхлопа и воздухозабора работают исправно.

«Очень важно проверить приводные ремни, провода и шланги, так как они могут стать хрупкими и потрескаться во время зимнего хранения. Ремни должны плотно прилегать к шкивам, иначе они будут проскальзывать: при износе ремня внутри шкива появляется черный налет, ремень начинает скользить. Трещины или вздутия на оболочке проводах управления – признак того, что вам необходимо принять срочные меры», - рассказали в МЧС.

Далее владельцам моторных плавательных средств рекомендуют проверить все электрические соединения на предмет загрязнений и плотности. По словам специалистов, окисление и налет часто является признаком того, что соединение не безопасно. «Для того чтобы подготовить электрические соединения к навигации, необходимо очистить их с помощью специальной кисточки или спрея, предварительно отключив питание. Зарядите аккумуляторную батарею и проверьте ее, убедившись, что она держит заряд»- добавили в ведомстве.

Также жителей региона призывают проверить уровни всех жидкостей: моторного масла, гидроусилителя руля, редукторов и охлаждающую жидкость.

После необходимо проверить винты на наличие коррозии, трещин и деформации: поврежденные винты могут стать причиной нежелательной вибрации и повредить привод, поэтому нужно убедиться, что винт надежно закреплен. «Проведите тщательный визуальный осмотр корпуса лодки на наличие трещин или проржавевших дыр. Обязательно проверьте наличие заклепок. Если какой-либо из них нет на своем месте, обязательно нужно поставить новую заклепку. Болтающиеся заклепки также нужно заменить. При визуальном осмотре корпуса следует обращать внимание даже на самые мелкие нюансы, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными. Обязательно нужно очистить корпус, палубу и надстройку с помощью безопасного для окружающей среды очищающего раствора, средства. Необходимо убедиться, что пробка водоотливного отверстия наглухо закрыта перед спуском на воду», - разъяснили специалисты.

Кроме того, для собственной безопасности на воде, псковичам рекомендуют проверить спасательные жилеты, убедиться, что их количество совпадает с количеством человек на судне, а также убедиться в хорошем состоянии спасательного снаряжения. В ведомстве напомнили, что каждый пассажир должен иметь подходящий для своего веса спасательный жилет. «Проверьте наличие на своем судне огнетушителя, что он наполнен и расположен в установленном месте. Все эти предписания помогут вам избежать опасной ситуации на борту. Также советуем иметь на борту и аптечку с необходимыми медикаментами», - заключили в МЧС.