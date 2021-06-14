Общество

Омбудсмен Псковской области о вакцинации: Это не только ваше право, но и защита близких

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 14 июня, провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. На ней рассмотрели итоги работы омбудсмена за год и проанализировали ситуацию в части соблюдения прав и свобод граждан в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что год был напряженный. «Мы регулярно с вами обсуждаем ситуацию в регионе. Обращений меньше не становится, но мы стараемся на все вопросы реагировать, по возможности принимать положительные решения», — добавил Михаил Ведерников.

Далее участники встречи обсудили рассмотрение омбудсменом отдельных обращений граждан, при этом особое внимание было приковано к взаимодействию уполномоченного с органами власти Псковской области. «Мы боремся с формальным подходом к решению актуальных для граждан вопросов», — подчеркнул губернатор и добавил, что важен взгляд «со стороны», поэтому готов рассмотреть предложения омбудсмена в части работы с населением ОИВ и органов местного самоуправления.

Отдельно рассмотрели вопросы, связанные с ограничениями, введенными в регионе в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также отношением к ним жителей. Дмитрий Шахов отметил, что Псковская область прошла этот непростой период успешно, все действия региональной власти были взвешенными, выверенными и соответствовали тем полномочиями, что определены Конституцией России и федеральными законами, подчеркнул он.

Кроме того, омбудсмен отметил, что ему импонирует решение псковских властей о широком информировании граждан о необходимости вакцинации, как одного из способов защиты от коронавирусной инфекции. «Защита конституционного права на жизнь является одной из главных задач органов власти. Одним из таких способов сейчас является вакцинация. Понятное дело, что эта процедура добровольная, но наши жители должны понимать, мы это разъясняем людям, в том числе и "ковид-диссидентам", что это не только ваше право, но это защита вашей семьи и детей, близких и окружающих. Если не будет сохранена жизнь человека, то все остальные права и свободы никому не будут нужны. И то, что вы сейчас находите различные способы стимулировать жителей нашей области на прохождение добровольной вакцинации от COVID-19, дорогого стоит, и это надо приветствовать», — сказал Дмитрий Шахов и со своей стороны обозначил полную поддержку этих мероприятий.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил Дмитрия Шахова за эффективную работу и включенность, а также обратил внимание, что региональные власти стараются работать максимально открыто. «Все трое омбудсменов региона для нас являются хорошими помощниками, экспертами и людьми, которые очень тонко чувствуют, что происходит на местах, что больше всего волнует людей, давая возможность губернатору и органам региональной власти оперативно реагировать на каждую историю», — заключил глава региона.