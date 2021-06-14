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Общество

Кванторианцы проведут анализ зарастания берегов в лагере «Стремительный»

14.06.2021 15:56|ПсковКомментариев: 0

Тематическая выездная смена «Приозерная низменность» пройдет в лагере «Стремительный» с 6 по 19 июля. В ней примут участие 17 продолжающих кванторианцев. Об этом сообщается в группе детского технопарка «Кванториум Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа детского технопарка «Кванториум Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня ребята выехали на местность, чтобы собрать необходимые для работы данные. С помощью квадрокоптера одна группа делала снимки для дальнейшего анализа зарастания берегов, другая осуществляла съемку для решения кейса, связанного с развитием туризма в регионе. Команда биохимиков собирала водных и околоводных беспозвоночных, а также брала пробы воды.

В дальнейшем группы будут работать по трем направлениям: аэрокосмическое, биохимическое и туристическое.

Теги: #дети #кванториум #лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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