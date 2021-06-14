Общество

Отбор на детский песенный конкурс начался в Великих Луках

Отбор на детский песенный конкурс «Золотой граммофон "Луки Парк"» начался в Великих Луках. Конкурс пройдет в двух категориях: для детей в возрасте от 6 до 13 лет, а также в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы пройти отборочный этап, необходимо прислать видео исполнения конкурсной песни в сообщения группы. Далее конкурсанты будут ожидать ответа от экспертного жюри. Те, кто пройдет отборочный этап, автоматически попадут в финальную часть конкурса.

В день рождения «Луки Парка», 22 августа, пройдет финал, где участники мероприятия поборятся за три главных супер-приза «Золотого граммофона "Луки Парк"».

Заявки принимают до 15 августа. В жюри будут известные вокальные исполнители города и представители «Луки Парк». Подробности можно узнать по телефону: +7-911-390-18-18