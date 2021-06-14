Общество

Ученый назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заразившихся коронавирусом в России, в том числе в Москве, обусловлен повышенной мобильностью людей, пренебрежением мерами профилактики и недостаточными темпами вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Мы видим, что сейчас жители Москвы идут на вакцинацию недостаточно активно, некоторые откладывают ее. Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости», - считает ученый.

Он напомнил, что пока в России не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, единственный способ защиты от заражения – строгое соблюдение профилактических мер.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 222 408 случаев заражения, выздоровели 4 809 647 человек, умерли 126 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.