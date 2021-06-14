Общество

Псковичам предлагают принять участие в онлайн-акции «Подвиг села: Герои труда»

Акцию «Подвиг села: Герои труда» запускает в социальных сетях общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по сельскому хозяйству Псковской области.

Акция приурочена к 100-летию с начала чествования в России званиями и наградами людей труда. Основная цель акции – сохранение исторической памяти и воспитание в молодом поколении уважения к трудовой доблести.

Все желающие поддержать инициативу могут публиковать посты о трудовых буднях их родственников в период Великой Отечественной войны или в послевоенное время, сопровождая публикации фотографиями. Хештеги акции – #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ.

Из наиболее ярких публикаций участников акции будут формироваться тематические фотовыставки, презентация которых пройдет в течение 2021 года на различных площадках.

Подведение итогов акции будет приурочено к памятным датам - Дню памяти и скорби (22 июня) и Дню окончания Второй мировой войны (3 сентября).

Принять участие в акции можно до сентября. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Российского Союза сельской молодежи.