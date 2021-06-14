Будущие повара из Острова сдали экзамен по стандартам WorldSkills

Студенты Островского многопрофильного колледжа сдали первый демонстрационный экзамен по направлению «Поварское дело» по стандартам WorldSkills. Об этом сообщает газета «Островские вести».
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Как рассказала мастер производственного обучения по специальности «Повар, кондитер» Ирина Тимофеева, студенты ОМК группы №10 сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.
«Это новая система оценки мастерства молодых профессионалов, утвержденная в рамках нацпроекта "Образование". Суть демонстрационного экзамена в том, что студентам нужно показать свои умения на практике в условиях, приближенных к реальному производству»,— пояснила мастер производственного обучения.
Студенты должны были составить меню, приготовить и подать по три порции блюд: горячей вегетарианской закуски ово-лакто с использованием пасты собственного приготовления, горячего блюда из курицы, десерта с соусом.
В оценке экзамена участвовали в качестве экспертов педагогические работников из 5 ПОУ сетевого взаимодействия, прошедших обучение по «Программе повышения квалификации по стандартам WorldSkills для проведения демонстрационного экзамена».
Оценивали не только вкусовые качества, но и температуру подачи, вес, сервировку и оформление блюд. Все студенты ОМК справились на оценку «хорошо». Экзаменационная комиссия отметила очень хорошее оформление блюд.