Общество

Будущие повара из Острова сдали экзамен по стандартам WorldSkills

Студенты Островского многопрофильного колледжа сдали первый демонстрационный экзамен по направлению «Поварское дело» по стандартам WorldSkills. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: ОМК

Как рассказала мастер производственного обучения по специальности «Повар, кондитер» Ирина Тимофеева, студенты ОМК группы №10 сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

«Это новая система оценки мастерства молодых профессионалов, утвержденная в рамках нацпроекта "Образование". Суть демонстрационного экзамена в том, что студентам нужно показать свои умения на практике в условиях, приближенных к реальному производству»,— пояснила мастер производственного обучения.

Студенты должны были составить меню, приготовить и подать по три порции блюд: горячей вегетарианской закуски ово-лакто с использованием пасты собственного приготовления, горячего блюда из курицы, десерта с соусом.

В оценке экзамена участвовали в качестве экспертов педагогические работников из 5 ПОУ сетевого взаимодействия, прошедших обучение по «Программе повышения квалификации по стандартам WorldSkills для проведения демонстрационного экзамена».

Оценивали не только вкусовые качества, но и температуру подачи, вес, сервировку и оформление блюд. Все студенты ОМК справились на оценку «хорошо». Экзаменационная комиссия отметила очень хорошее оформление блюд.