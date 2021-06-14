Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Ужин на свежем воздухе
БОПЭТ цифры и факты
Тариф для бизнеса «1% на все»
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
Модно и практично
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
чем занять ребенка летом
Есть к чему стремиться
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 14.06.2021 09:040 Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14.06.2021 18:500 Будущие повара из Острова сдали экзамен по стандартам WorldSkills 14.06.2021 17:510 Псковичам предлагают принять участие в онлайн-акции «Подвиг села: Герои труда» 14.06.2021 16:155 Ученый назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России 14.06.2021 15:560 Кванторианцы проведут анализ зарастания берегов в лагере «Стремительный» 14.06.2021 15:370 Отбор на детский песенный конкурс начался в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 10.06.2021 12:3416 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 11.06.2021 14:0012 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 09.06.2021 12:5211 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 10.06.2021 14:5222 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Будущие повара из Острова сдали экзамен по стандартам WorldSkills

14.06.2021 18:50|ПсковКомментариев: 0

Студенты Островского многопрофильного колледжа сдали первый демонстрационный экзамен по направлению «Поварское дело» по стандартам WorldSkills. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: ОМК

Как рассказала мастер производственного обучения по специальности «Повар, кондитер» Ирина Тимофеева, студенты ОМК группы №10 сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело» на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

«Это новая система оценки мастерства молодых профессионалов, утвержденная в рамках нацпроекта "Образование". Суть демонстрационного экзамена в том, что студентам нужно показать свои умения на практике в условиях, приближенных к реальному производству»,— пояснила мастер производственного обучения.

Студенты должны были составить меню, приготовить и подать по три порции блюд: горячей вегетарианской закуски ово-лакто с использованием пасты собственного приготовления, горячего блюда из курицы, десерта с соусом.

В оценке экзамена участвовали в качестве экспертов педагогические работников из 5 ПОУ сетевого взаимодействия, прошедших обучение по «Программе повышения квалификации по стандартам WorldSkills для проведения демонстрационного экзамена».

Оценивали не только вкусовые качества, но и температуру подачи, вес, сервировку и оформление блюд. Все студенты ОМК справились на оценку «хорошо». Экзаменационная комиссия отметила очень хорошее оформление блюд.

Теги: #остров #студенты #повар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 351 человек
14.06.2021, 19:100 Чиновник Минфина бил машины на парковке в Москве 14.06.2021, 18:500 Будущие повара из Острова сдали экзамен по стандартам WorldSkills 14.06.2021, 18:310 Пскович стал финалистом шоу «Новая звезда» в Москве 14.06.2021, 18:110 Более 250 человек погибли при крушении лодки у побережья Йемена
14.06.2021, 17:510 Псковичам предлагают принять участие в онлайн-акции «Подвиг села: Герои труда» 14.06.2021, 17:312 Владимир Путин рассказал, что сделает при передаче власти 14.06.2021, 17:110 В Пскове завершились соревнования по пляжному волейболу на кубок Александра Невского 14.06.2021, 16:510 Минпромторг заморозил поддержку авторынка России в 2021 году
14.06.2021, 16:310 Труп мужчины обнаружили на месте пожара в Великих Луках 14.06.2021, 16:250 Пскович с проектом «Сыр и Пряник в Бебешкино» стал победителем всероссийского конкурса 14.06.2021, 16:155 Ученый назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России 14.06.2021, 15:560 Кванторианцы проведут анализ зарастания берегов в лагере «Стремительный»
14.06.2021, 15:370 Отбор на детский песенный конкурс начался в Великих Луках 14.06.2021, 15:181 Резервуары с топливом взорвались на заправке в Новосибирске 14.06.2021, 14:540 В Псковской области определили победителей олимпиады по шахматам 14.06.2021, 14:349 Омбудсмен Псковской области о вакцинации: Это не только ваше право, но и защита близких
14.06.2021, 14:140 На повышение окладов космонавтов в России выделили более 127 млн рублей 14.06.2021, 13:540 В Псковской области идет набор в «Школу молодого арбитра» 14.06.2021, 13:350 Запрет на движение моторных лодок по водоемам Псковской области снимут с 16 июня 14.06.2021, 13:140 Артистка Псковского драмтеатра празднует юбилей и 45 лет сценической деятельности
14.06.2021, 12:553 Интерактив: Узкая дорожка и горбатый мост в Крестах 14.06.2021, 12:352 Эксперт рассказала о планах России на «торговлю воздухом» 14.06.2021, 12:190 Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области 15 июня 14.06.2021, 12:000 Псковичам предлагают взять «Легкий» кредит от СНГБ
14.06.2021, 11:494 Аналитики рассказали, кому в Псковской области готовы платить до 65 тысяч рублей 14.06.2021, 11:350 «Постскриптум»: Что изменит отношение к Общественной палате Псковской области 14.06.2021, 11:283 Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 14.06.2021, 11:173 Британские врачи назвали пять симптомов начинающегося слабоумия
14.06.2021, 10:570 Стала известна причина возгорания складов в Пскове 14.06.2021, 10:440 Псковичку подозревают в фиктивной регистрации латыша 14.06.2021, 10:250 Складское помещение горело в Пскове ночью. ВИДЕО 14.06.2021, 10:161 В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения COVID-19
14.06.2021, 09:572 На праздновании 1000-летия Усвят Пелагея исполнит новую композицию 14.06.2021, 09:380 Велосипедист получил открытый перелом в результате ДТП в Псковском районе 14.06.2021, 09:230 В Карелии перевернулась лодка с маленькими детьми 14.06.2021, 09:040 Еще 45 человек заболели коронавирусом в Псковской области
14.06.2021, 00:280 Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области 13.06.2021, 22:335 Фотофакт: Вандалы в Корытовском лесопарке 13.06.2021, 22:040 Врач объяснил, чем грозит сон менее 6 часов в сутки 13.06.2021, 21:484 Россиян призвали не следовать «вредным советам» насчет прививок от COVID-19
13.06.2021, 21:262 Боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры 13.06.2021, 21:052 Названа причина изменения симптомов коронавируса 13.06.2021, 20:431 Заплыв косули в Новосокольническом районе попал на видео 13.06.2021, 20:220 Вечерний полет аэронавтов отменили в Великих Луках
13.06.2021, 20:010 Аналитики заявили о росте спроса на неквалифицированный труд 13.06.2021, 19:460 Псковский губернатор показал с высоты будущий памятник Знамени Победы 13.06.2021, 19:180 Псковичей призывают не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами 13.06.2021, 18:545 В Роспотребнадзоре рассказали, когда люди смогут «свободно дышать»
13.06.2021, 18:372 В Пскове велосипедистка попала под колеса «Лады» 13.06.2021, 18:190 В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус 13.06.2021, 17:560 Псковичи поборются за Кубок России по боксу 13.06.2021, 17:350 Псковский альбом 1820-х годов экспонируют в московском музее Пушкина
13.06.2021, 17:140 Стали известны результаты первого полета на чемпионате России по воздухоплаванию 13.06.2021, 16:535 Эксперт рассказал, как обеспечить себя пенсией в 100 тысяч рублей 13.06.2021, 16:325 Александр Козловский с семьей побывал на открытии чемпионата по воздухоплаванию 13.06.2021, 16:100 Перелом лицевой кости получил пассажир «Шкоды» в ДТП под Опочкой
13.06.2021, 16:005 Автомобили будут разыгрывать среди вакцинированных от COVID-19 13.06.2021, 15:511 Кабмин одобрил упрощение процедуры пребывания в России иностранных студентов 13.06.2021, 15:361 Аэростат «Почты России» совершил первый полет над Великими Луками 13.06.2021, 15:210 Двое детей и мужчина погибли при стрельбе под Римом
13.06.2021, 15:040 Две пьяные женщины повторно задержаны за рулем в Псковской области 13.06.2021, 14:523 Зюганов просит Минкульт разобраться, зачем Бузову «засунули» в спектакль МХАТа 13.06.2021, 14:350 Выставку одной из самых ярких учениц Бориса Диодорова открыл сегодня музей-заповедник «Михайловское» 13.06.2021, 14:180 «Мазда» сбила велосипедистку в Великих Луках
13.06.2021, 14:090 Кратковременные дожди обещают в Псковской области 14 июня 13.06.2021, 14:000 Переломы получили двое пассажиров аэростата при жесткой посадке под Великими Луками 13.06.2021, 13:383 Александр Козловский: Текстильная и легкая промышленность вносят значимый вклад в развитие Псковщины 13.06.2021, 13:200 Шестилетний ребенок погиб под винтами катера
13.06.2021, 13:110 Псковские полицейские отправились в долгосрочную командировку на Северный Кавказ 13.06.2021, 12:551 Второй концерт «На страже мира» состоится сегодня на горе Соколиха 13.06.2021, 12:390 Правительство выделило дополнительно 4,5 млрд рублей на кешбэк за детский отдых 13.06.2021, 12:230 Михаил Ведерников поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником
13.06.2021, 12:041 Рояль под прапорами 13.06.2021, 11:420 Еще 27 млрд рублей выделено многодетным семьям на погашение ипотеки 13.06.2021, 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 13.06.2021, 11:112 Еще 2 смертельных случая от COVID-19 зарегистрировано в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.