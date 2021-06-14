Общество

Михаил Ведерников: Пусть спасенных жизней будет как можно больше

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил доноров за отзывчивость, доброту, неравнодушие и желание прийти на помощь людям. Об этом он написал сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора крови, в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

По словам главы региона, значимость донорской крови неоценима: ежедневно кровь и ее компоненты нужны многим пациентам. «И за каждой порцией спасенная жизнь и неизвестный, который отдал частичку себя ради спасения другого человека», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал донорам крепкого здоровья, успехов, добра и всего самого лучшего. «Выражаю самые искренние слова признательности каждому донору. Пусть спасенных жизней будет как можно больше», - добавил он.