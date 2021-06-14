Общество

В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после прививки

Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после прививки - ред.). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», - пояснили в ведомстве.

При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием «Спутник V».

Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».