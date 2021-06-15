Общество

49 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

49 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14 июня. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 38 462 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки от коронавируса избавились 14 пациентов, всего - 32 906. Скончались 435 человек.

За 24 часа в регионе провели 343 теста на COVID-19, всего - 399 914.

«Новых очагов не выявлено. Две вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - отметил глава региона и призвал всех делать прививки от коронавируса.